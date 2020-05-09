بهذه الكلمات سخر نعيم حلاوي من المقررات التربوية

ميرنا وليد - بيروت - تعليقاً على المقررات التربوية التي أعلن عنها يوم أمس وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، علّق الممثل اللبناني ​نعيم حلاوي​ على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ساخراً :"هول مقررات تربوية او كيف منعمل فتّوش؟".

من ناحية أخرى علّق حلاوي على موضوع التشكيلات القضائية قائلاً :"مفقود: التشكيلات القضائية خرجت ولم تعُد. ترتدي قميصاً مزركشاً وسروالاً مقطعاً موصّلاً. يُرجى ممن يعرف عنها شيئاً ابلاغ الوزارة ولهُ مكافأة".

يذكر أن الممثل نعيم حلاوي يتفاعل بشكل مستمر مع متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي، ويعلّق بطريقته الطريفة على كل الامور المستجدة في البلد.

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