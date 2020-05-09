والدة بيونسيه تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت تينا نولز لوسون، والدة المغنية العالمية ​بيونسيه​، مواقع التواصل الإجتماعي بجمالها، وذلك بعدما تداول لها المتابعون صورة تجمعها بإبنتها، وأشار الكثير منهم إلى الشبه الكبير بين بيونسيه ووالدتها تينا.

ومن ناحية أخرى، كانت تبرعت النجمة العالمية بيونسيه بمبلغ 6 ملايين دولار أميركي، لعدد من المبادرات خلال تفشي فيروس كورونا، بالتعاون مع صندوق الإغاثة التابع لمؤسس تويتر جاك دورسي "Startsmall"، وتم تقديم التبرع للتحالف الوطني للصحة العقلية، جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، والمنظمات المجتمعية المحلية، التي تعمل على تحسين الصحة العقلية.



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