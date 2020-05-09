لماذا أصبح محمد رمضان عاشقاً لدولة المغرب وشعبها؟

ميرنا وليد - بيروت - صورة جديدة تشاركها الممثل المصري ​محمد رمضان​ مع متابعيه على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

الصورة جمعت بين محمد رمضان وملك المغرب ​الملك محمد السادس​، من زيارة رمضان السابقة للمملكة قبل أشهر.

وكتب محمد تعليقاً على الصورة :"جلالة الملك محمد السادس كل عام وأنت وولي العهد والشعب المغربي بخير، تمنياتي لك من الله بدوام الصحة والعافية والسعادة.. كنت أحب المغرب وشعبها بعد معرفة جلالتك وكرم ضيافتك وتواضعك وحبك لبلدي مصر، أصبحت عاشقاً للمغرب ولشعبها".

وتابع رمضان: "ملحوظة هذه الصورة قبل أزمة كورونا".

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