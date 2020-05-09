تراند اليوم : ملكة جمال .. صورة نادرة لـ ” حمات ” عمرو دياب في عز شبابها – اتفرج

حالة من الحزن خيمت على الهضبة عمرو دياب وأسرته بعد وفاه حماته وجدة أولادة والدة زوجته السعودية زينة عاشور.

توفيت والدة زينة عاشور يوم الأربعاء بعد تعرضها لهبوط مفاجيء في الدورة الدموية، ولفظت والدة زينة أنفاسها الأخيرة ولم تتواجد معها إبنتها زينة عاشور وأحفادها.

ودخلت زيمة عاشور في نوبة بكاء شديدة بعد تلقيها خبر وفاه والدتها ولم تستطع السفر إليها لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دفنها، كما تلقي الهضبة عمرو دياب خبر وفاة حماته بصدمة كبيرة.

من جانبة قام عبدالله نجل الهضبة عمرو دياب بنشر فيديو لجدته وهي حاملة أحد أحفادها بعد والدته وتحتضنه وعلق على الفيديو قائلاً:” سأفتقدك أكثر مما أتخيل، فلترقد روحك بسلام جدتي”.

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و تداول الجمهور صورة لعمرو دياب معها في بداية علاقته بزوجته زينة عاشور .