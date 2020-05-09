تراند اليوم : بعد ظهوره في الاختيار .. من هو الإرهابى عمر رفاعى سرور

شهدت حلقة أمس من مسلسل “الاختيار” ظهور شخص يدعى أبوعبدالله المصري، كان يتحدث مع هشام عشماوي عن الجهاد، يجسد شخصية الإرهابى عمر رفاعي سرور، مفتي تنظيم “المرابطون” ورفيق هشام عشماوي في ليبيا، وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عنه.

-هو ابن الكاتب الإسلامي رفاعي سرور جمعة الذي يعتبر الراعي الأول للحركات السلفية الجهادية، ودخل السجن أكثر من مرة.

– في 2012، توجه إلى سيناء؛ ليعمل ضمن صفوف المسلحين.

– تلقى تدريبات عسكرية، عمل مفتيًا لتنظيم «أنصار بيت المقدس»، حتى اشتهر بـ«أبوعبدالله المصري»، لينتقل إلى ليبيا بنفس الصفة.

– استقر في درنة عقب هروبه من مصر بعد إزاحة الإخوان.

– تعاون فى ليبيا مع كتيبة «شهداء أبوسليم» التابعة لتنظيم القاعدة ويتزعمها عطية الشاعري.

– عمل مفتيًا لأغلب الكيانات الإرهابية في درنة بما فيها «مجلس شورى درنة»، وترددت أنباء عن اعتماده كمرجع شرعي للمجلس، فبراير الماضي.

– اتهم في قضايا وصدر ضده حكم غيابى بالسجن 15 عامًا في قضية “خلية مدينة نصر”، بعد اتهام أعضاء الخلية بالحصول على أسلحة من ليبيا عن طريق القيادي الليبي عبدالكريم بلحاج بهدف إقامة إمارة إسلامية في سيناء.

– فجر نفسه في يونيو ٢٠١٨ عقب محاصرة منزله.

Advertisements