تراند اليوم : الهم مكتوب علينا .. ريهام سعيد رجعت الشغل تاني – اتفرج

أعلنت مقدمة البرامج المصرية، ريهام سعيد، عن عودتها للعمل في المجال الإعلامي، بعد أشهر من التوقف بسبب أزمة حلقة السخرية من مرضى السمنة.

وتواصلت ريهام سعيد مع نقابة الإعلاميين المصريين من أجل تقنين أوضاعها للعودة مرة أخرى إلى الإعلام بعد انتهاء إيقافها.

وستنهي سعيد التقديم في النقابة بعدما أبلغتها أن استوفت جميع الشروط المطلوبة، وسيكون إصدار العضوية لها متوقف فقط على تعاقدها مع أي قناة.

وبحسب مصادر صحفية فقد تلقت ريهام سعيد بعض العروض داخل مصر وخارجها، وستحسم الأمر خلال الفترة المقبلة، وبعدها ستبلغ النقابة بالقناة التي تعاقدت معها من أجل إصدار العضوية.

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وسينتهي قرار إيقاف ريهام سعيد، في 24 أغسطس/ آب المقبل، لتصبح جاهزة بعد ذلك للظهور الإعلامي مرة أخرى.

من ناحية أخرى، فاجأت ريهام سعيد متابعيها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي بحذف جميع صورها منه.

واكتفت ريهام سعيد بصورتين عبر حسابها على “إنستغرام”، وهما واحدة عن شهر رمضان الكريم، وأخرى للداعية الإسلامي مصطفى حسني، ثم شاركت مقطعا مصورا جديدا لها وكتبت معه لمتابعيها: “أشوفكم على خير إن شاء الله بعد رمضان، يلا كلنا نتفرغ للعبادة فقط، نص الشهر فات، ولسة فرصتنا كبيرة للغفران”.