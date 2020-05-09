تراند اليوم : اتفرج ..فنانة شهيرة تصدم الجميع بجلسة تصوير «جريئة للغاية»

فاجأت فنانة شهيرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بجلسة تصوير، ظهرت فيها بملابس جريئة للغاية.

وخضعت الفنانة والعارضة اللبنانية لاميتا فرنجية لجلسة تصوير بالأبيض والأسود داخل منزلها وقد غيرت من تعابير وجهها في كل صورة وأغببها جاء عفوياً، ونالت استحسان جمهورها، وعلقت عليها :”أي واحدة هي المفضلة لديكم”.

وبدت في الصور بفستان أسود مفتوح عند الصدر وبلا كمين استعرضت فيه مفاتنها، وليكشف عن قوامها، الأمر الذي عرضها لانتقادات من البعض بينما أشاد البعض بإطلالتها وجمالها.

وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود، كما مثلت في فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسني ومع رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده”.