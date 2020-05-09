تراند اليوم : طبخ و رقص .. شوف ” هيفاء وهبي ” بتتسلي في البيت ازاي – فيديو

من خلال بث مباشر بعنوان “مش مسلسل هند صبري” تستضيف الفنانة هند صبري مجموعة من الفنانين ممن كان سيعرض لهم مسلسل درامي في رمضان ولكن تأجل عرضه بسبب ظروف فيروس كورونا التي حالت دون استكمال تصوير بعض الأعمال.

وفي حلقتها أمس من البث استضافت الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد فهمي والفنانة ميرا دياب وسألتهم عن أغرب شيء فعلوه في وقت الحجر المنزلي فجاء رد الفنانة اللبنانية صادما إذ قالت ” طبخت كشك” لترد عليها هند صبري بأنها طبخت كشري ولكن لم يأكل أحدا منه.

وأضافت هيفاء وهبي أنها لم تتعلم شيء من الحجر المنزلي سوى الشعور بالزهق.

جدير بالذكر أن مسلسل “أسود فاتح” للفنانة هيفاء وهبيقد خرج من السباق الرمضاني عد سفر كل فريق العمل إلى بيروت خشية انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد محاولة استكمال التصوير بالكمامة، ولكن آلت الأمور لإيقاف التصوير.

ويشارك إلى جانب هيفاء وهبي في المسلسل كل من معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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