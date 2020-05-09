تراند اليوم : هدوء طارق حامد يثبت فبركة برنامج رامز مجنون رسمي

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت مجددًا حول فبركة مقالب برنامج «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال، والتي تم عرضها اليوم عبر قناة mbc الفضائية، والتي كان ضيفها طارق حامد لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأثيرت من الجدل حول فبركة المقلب، بسبب هدوء ردود فعل طارق حامد خلال الحلقة، وعدم شعوره بالخضة أو الصدمة، وهو نفس الحال الذي حدث في حلقة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.