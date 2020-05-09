تراند اليوم : نكشف لكم سر حذف فقرة الثعبان في حلقة طارق حامد .. علقة موت

حذف صناع برنامج “رامز مجنون رسمى” الذى يقدمه الفنان رامز جلال فقرة تهديد الضيف بالثعبان من حلقة أمس، الجمعة، والتى استضاف فيها طارق حامد، لاعب نادى الزمالك.

وكشفت مصادر داخل البرنامج أن السبب الحقيقى وراء حذف فقرة الثعبان من حلقة طارق حامد خشية أى غضب منه تجاه رامز جلال.

ويعد هذا التغير فى فقرات البرنامج ليس الأول، حيث تم حذف فقرة الكهرباء من حلقة الفنانة فيفى عبده وذلك بعد أن قامت بتهديده عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” بمقاضاته لأنه عرضها إلى تيار كهربائى.

وكان رامز جلال أعلن قبل انطلاق شهر رمضان الكريم خلال لقاء له مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج “يحدث فى مصر”، أن هناك بعض الحلقات قد تشهد تغييرا.

وكشف رامز تحديدا عن حلقة الفنانة نبيلة عبيد، مؤكدا أن فقرات البرنامج تشهد تغييرا جزئيا كى تتلاءم مع طبيعة الفنانة الكبيرة وسنها.