هيفاء وهبي بإطلالة رمضانية مبهرة في أول ظهور لها بعد أزمة النصب عليها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة بعد أزمة النصب عليها، والتي اتهمت فيها مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري.

هيفاء اختارت أن تظهر بطلّة مبهرة في جلسة تصوير رمضانية جديدة، ارتدت فيها عباءة ذهبية اللون، مسدلة شعرها البني بشكل زادها جاذبية، كما تزينت بماكياج ناعم، ناسب أناقة إطلالتها، في الوقت الذي انتعلت فيه حذاء لافت، وتزينت بمشغولات ذهبية ضاعفت بريقها.

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يُذكر أن هيفاء كانت قد حررت منذ أيام محضرا عن طريق محاميها في مصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

اللافت أن هيفاء كانت قد ألمحت أكثر من مرة بأنها تعيش قصة حب دون الكشف عن هوية حبيبها، في الوقت الذي كان يتغزل وزيري علناً في النجمة اللبنانية، وينشر صورة خاصة ومميزة تجمعهما، الأمر الذي زاد من قوة شائعى وجود علاقة عاطفية بينهما.

من ناحية أخرى، خرجت هيفاء وهبي من المنافسة في المارثون الرمضاني الحالي، والذي كان من المقرر أن تخوض السباق فيه بمسلسل «أسود فاتح»، وذلك نظراً ضيق الوقت وعدم القدرة على إنهاء التصوير في موعده، إذ تم ايقاف تصوير المسلسل بعد انتشار وباء كورونا.

«أسود فاتح» من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتشارك هيفاء في بطولته أمام روجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، وغيرهم.