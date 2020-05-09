اللاعب عمر جابر يكشف تفاصيل تهديده بالقتل وعلاقة حسن شاكوش بذلك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، تفاصيل تعرضه للتهديد بالقتل والذي تلقاه من بعض أصدقائه نتيجة الخلافات بينهما.

عمر جابر، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إن بداية الأزمة تعود لوقوع خلافات بينه وبين بعض أصدقائه، وانقطعت علاقتهم به قبل عامين، لكنه فوجئ مؤخرًا بتهديدات بالقتل له ولأسرته، فتقدم ببلاغ رسمي للنيابة للتحقيق في الأمر، موضحا أنه قدّم الأدلة والإثباتات التي معه للنيابة.

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وبسؤاله هل الأزمة لها علاقة بالأموال قال: “آه.. واللي عارفه إن اللي له حق يبقا بالقانون مش بطرق غير مشروعة”.

كما كشف حقيقة علاقة المطرب حسن شاكوش بالأزمة، قائلًا: “حسن صاحبي والناس فهمت غلط، هو حاول يكون وسيط خير ويحل الموضوع ومكنش يعرف التفاصيل، فقولتله خليك برا الموضوع.. لكن علاقتنا كويسة وإحنا على اتصال يوميا”.

يذكر أن حسن شاكوش، خدوقع مؤخرًا ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي.