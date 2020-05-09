شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة المصرية "ياسمين عبد العزيز" متهمة بالتقليد والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 تداول عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بالتقليد بعد مشهدها على اليخت في مسلسل "ونحب تاني ليه"، فقد ظهرت ياسمين على اليخت والذي يحمل اسمها في المسلسل.

وبحسب نشطاء "هذا المشهد أعاد للأذهان صورة النجمة المصرية ريهام حجاج التي بثتها علي صفحتها علي الإنستجرام شهر يناير الماضي"، الصورة كانت تجمع ريهام مع صديقاتها علي يخت يحمل اسم( roro). Advertisements ومن هنا اتهم الجمهور ياسمين بتقليد ريهام حجاج واستمرار الحرب الباردة وعدم رغبتها بإنهائها رغم زواج ياسمين من العوضي مؤخرًا.

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