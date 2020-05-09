زواج قصي خولي يجتاح مواقع التواصل

في الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل بأخبار تُفيد عن ارتباط الممثل السوري قصي خولي بمصممة الأزياء السورية لوسي موسان، ما دفع بالعديد من رواد مواقع التواصل لتداول الخبر على نطاق واسع.

إلا ان “موسان” خرجت عن صمتها ونفت المعلومات غير الدقيقة حول خطوبتها من الممثل قصي خولي، مؤكّدةً أن علاقتها بالأخير لا تتخطى نطاق الصداقة.

من جهته، تجاهل قصي الخبر ونشر منذ قليل فيديو يعلن فيه عن اسماء الرابحين في المسابقة التي أطلقها منذ أيام حول مشاركته في برنامج “إغلب السقا”.

نشير ان “خولي” كان قد فاجأ الجميع بالاعلان في صيف 2019 وبشكل مفاجئ أنه رُزق بمولوده الأول أسماه “العميد” دون الكشف عن تفاصيل أخرى.