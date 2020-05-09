إيناس الدغيدي تكشف حقيقة زواجها من هالة سرحان وعلاقتها بالمثليين

كشفت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، عن قصة زواجها من الإعلامية هالة سرحان، والتي فجرها المستشار مرتضى منصور، في هجومه عليهما حيث قال إنهما تزوجا في باريس.

إيناس الدغيدي، قالت خلال استضافتها في برنامج "المتوحشة"، مع الإعلامية سالي عبدالسلام، والمذاع عبر فضائية "ONE ": "إن زواجها من هالة سرحان شائعة، ومفيش حد هينجح من غير ما يتحدف بالطوب، وخاصة المصريين والعرب بيحبوا يحدفوا طوب".

وعن تصريحات مرتضى منصور، مروج شائعة زواجها من هالة سرحان، قالت: "مرتضى منصور بتاع فرقعات وهو صديقنا ولكن لازم يقول إفيه، ودلوقتي مفيش صحوبيه ولما بشوفه بسلم عليه".

كما أكدت أن لديها العديد من أصدقائها المثليين والذين يبقون على علاقتهم في السر لأن المجتمع لا يتقبلهم ولا يتفهم طبيعتهم.

Advertisements

إيناس الدغيدي، وجهت رسالة خاصة لهالة سرحان، قالت فيها: "الأيام الحلوة اللي بيني وبينك عمرها ما هتتنسى، محدش هيوقع بينا تاني".

قد يهمك أيضا:

10 تصريحات جريئة لـ«إيناس الدغيدي»

قائمة ضيوف «شيخ الحارة والجريئة» مع إيناس الدغيدي في رمضان