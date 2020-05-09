القاهرة – لايف ستايل
كشفت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، عن قصة زواجها من الإعلامية هالة سرحان، والتي فجرها المستشار مرتضى منصور، في هجومه عليهما حيث قال إنهما تزوجا في باريس.
إيناس الدغيدي، قالت خلال استضافتها في برنامج "المتوحشة"، مع الإعلامية سالي عبدالسلام، والمذاع عبر فضائية "ONE ": "إن زواجها من هالة سرحان شائعة، ومفيش حد هينجح من غير ما يتحدف بالطوب، وخاصة المصريين والعرب بيحبوا يحدفوا طوب".
وعن تصريحات مرتضى منصور، مروج شائعة زواجها من هالة سرحان، قالت: "مرتضى منصور بتاع فرقعات وهو صديقنا ولكن لازم يقول إفيه، ودلوقتي مفيش صحوبيه ولما بشوفه بسلم عليه".
كما أكدت أن لديها العديد من أصدقائها المثليين والذين يبقون على علاقتهم في السر لأن المجتمع لا يتقبلهم ولا يتفهم طبيعتهم.
إيناس الدغيدي، وجهت رسالة خاصة لهالة سرحان، قالت فيها: "الأيام الحلوة اللي بيني وبينك عمرها ما هتتنسى، محدش هيوقع بينا تاني".
قد يهمك أيضا:
10 تصريحات جريئة لـ«إيناس الدغيدي»
قائمة ضيوف «شيخ الحارة والجريئة» مع إيناس الدغيدي في رمضان
كانت هذه تفاصيل خبر إيناس الدغيدي تكشف حقيقة زواجها من هالة سرحان وعلاقتها بالمثليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.