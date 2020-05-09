“نور” هشام سليم يكشف قصّته الكاملة مع التحول الجنسي ويدعم أقرانها

في أول ظهور لابن الفنان هشام سليم، العابر جنسيا، أطل نور مع والده في لقاء تلفزي، تحدث فيه بالتفاصيل عن ما عاشه ويعيشه حاليا، موضحا رفقة والده للجمهور تفاصيل حياته كنموذج للعابرين جنسيا في مجتمع عربي.

وأطل هشام سليم وابنه للحديث عن عبوره الجنسي من “نورا” إلى “نور“، في برنامج “جعفر توك“، مع الإعلامي جعفر عبد الكريم، على قناة دي دابليو الألمانية، قائلا :”أصف نفسي بأني عابر جنسي وأنا لست هنا لأقنع أحدا بصحة ما قوم به حاليا، لم أكن أرى مستقبلا لنفسي، لا زواجا ولا شغلا ولا شيئا أبدا، لكن تعلمت حب نفسي والقيام بواجبي في الموضوع، لم أرغب في الحديث مع والدي أو والدتي في الموضوع حتى أتخد القرار المصائب“.

ويروي الفنان هشام سليم واقعة أثارت انتباهه في ابنه، خلال طفولته حيث اصطحبه لمحل بيع ألعاب وتوقع أنه سيختار دمية لأنه بنت، لكنه فاجأه باختيار لعب حربية خاصة بالذكور، وكان يصف نفسه أنداك أنه ولد وليس بنتا.

وقال ابن الفنان هشام سليم حول نفسه :“ولدت بشيء خاطئ والموضوع يعود للأطباء في الأساس“، موضحا “أقول لأي شخص ينتقدني أنني بني آدم مثله وأحب أن أعيش حياة جيدة.. لو لم أقم بما أنا عليه اليوم كنت سأنتحر“.

وأضاف نور سليم :”أنا في مرحلة أحاول فيها تقبل نفسي وفهمها، كنت بنتا لكن جميع تصرفاتي تشير أنني ولد.. قمت ب 18 محاولة لاخبار والدي وتراجعت عنها، لكن عندما رد على كلامي بطريقة أراحتني، حيث قال:” أنت عايز إيه وأقدر أساعدك إزاي“.

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وكان الفنان هشام سليم قد كشف أن “ابنته نورا أصبحت ابنه نور“، متحدثا لأول عن عبوره الجنسي خلال استضافته ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع الاعلامية إيناس الدغيدي، ولاقى تصريحه دعم كبير من الفنانين وفئة من الجمهور الذين أثنوا على تفهمه للأزمة.

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