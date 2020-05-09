منصة أوان الرقمية تنفرد بعدد مشاهدات غير مسبوق في الثلث الأول من رمضان

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام المتابعات التي حققتها منصة وتطبيق "آوان" الرقمية خلال الثلث الأول من شهر رمضان، ووصل إجمالي عدد مشاهدات باقة الأعمال الرمضانية والمسلسلات الدرامية والكوميدية التي تبث على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، وتملك منصة "أوان" الرقمية حقوق بثها الرقمي إلى ما يزيد عن (419.338) مشاهدة رقمية في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط.

حيث نجح مسلسل "رقم الحظ 7" على شاشة تلفزيون دبي، مع هيا عبد السلام ونجوم مسلسلها الجديد، في تحقيق المرتبة الأولى بنسب المشاهدة تجاوزت (87.807) مشاهدة، على مدار الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضيل، بينما استطاع مسلسل "بنت صوغان" الذي يبث حصرياً عبر شاشة قناة سما دبي في تحقيق المرتبة الثانية بعدد (78.965) مشاهدة عن نص للكاتب الإماراتي جمال سالم، ومشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في الإمارات يتقدمهم أحمد الجمسي وعلي التميمي وسعيد سالم ورزيقة طارش، إلى جانب بلال عبد الله ومنصور الفيلي وجمعة علي، وعدد من الوجوه الإماراتية الشاب.

ونجح المسلسل الكوميدي "ب 100 وش" على شاشة تلفزيون دبي من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين في الوصول إلى المرتبة الثالثة بعدد (52.380) مشاهدة، تلاه مسلسل "خيانة عهد" على شاشة تلفزيون دبي من بطولة يسرا وحلا شيحا بعدد (51,849) مشاهدة، فيما حقق الموسم الثاني من "قرقاشة" على شاشة قناة سما دبي، مع لولوة الملا، وشيلاء سبت، وخالد البريكي عدد مشاهدات وصل إلى ما يزيد عن (42.510) في الثلث الأول من شهر رمضان.

وعلى صعيد أعمال الكرتون الإماراتية، حقق الموسم الرابع من المسلسل الكرتوني "خوصة بوصة" على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي عدد مشاهدات على منصة "أوان" الرقمية، وصل إلى (38.844) مشاهدة رقمية، فيما وصل عدد مشاهدات الموسم 14 من المسلسل الكرتوني "شعبية الكرتون" على قناة سما دبي إلى (30.536) مشاهدة في نفس الفترة، في الوقت الذي استطاع المسلسل الكوميدي الجديد، "حكايات ابن الحداد" للكاتب أحمد الكوهجي والمخرج يوسف الكوهجي، على شاشة قناة سما دبي من تحقيق عدد مشاهدات تجاوز (19.047) في آخر مشاركة فنية للنجم البحريني الراحل علي الغرير إلى جانب نجوم الكوميديا البحرينية خليل الرميثي، جمعان الرويعي، حسن محمد، فاطمة عبد الرحيم، أبرار سبت.

واختتم مسلسل "سكر زيادة" على شاشة تلفزيون دبي مع نجمات الدراما المصرية نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر، مشاهدات منصة "أوان" الرقمية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضيل بعدد وصل إلى ما يزيد عن (17.400) مشاهدة رقمية.

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ـ عروض حصرية للمرة الأولى ـ

من جهة أخرى، يتابع جمهور منصة "أوان" الرقمية، بشكل حصري وكعرض أول لأهم الأعمال الدرامية والكوميدية العربية والخليجية إلى جانب برامج الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، حيث أعدت المنصة الرقمية تحت شعار "خلك على أوان"، ومن خلال الوسم (#خلك_على_أوان)، وتطبيقها الرقمي الخاص على الهواتف الذكية، دورة درامية استثنائية من خلال العرض الحصري لأهم الانتاجات الدرامية الخاصة من مصر والكويت وسوريا، مما يتيح للجمهور إمكانية المتابعة والمشاهدة على مدار اليوم.

وفي التفاصيل، وصل إجمالي عدد مشاهدات باقة الأعمال الرمضانية والمسلسلات الدرامية والكوميدية الحصرية على منصة "أوان" إلى ما يزيد عن (53.166) مشاهدة رقمية، حيث جاء المسلسل الاجتماعي "سواها البخت" للنجمة الكويتية هيا الشعيبي والنجمة العمانية فخرية خميس، في المرتبة الأولى بعدد المشاهدات الرقمية، محققاً (13.196) مشاهدة رقمية في الثلث الأول من الشهر الفضيل، تلاه المسلسل الكوميدي "آل ديسمبر" مع النجم الكويتي طارق العلي بعدد مشاهدات تجاوز (8312) مشاهدة رقمية.

واستطاع المسلسل الكرتوني "صحبة الآيات" تحقيق عدد مشاهدات وصل إلى (6397) مشاهدة رقمية في الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضيل، فيما وصل عدد مشاهدات المسلسل "القمر آخر الدنيا" المستوحى من رواية طعم الحريق للكاتب محمود الورداني إلى (6207) مشاهدة عبر منصة "أوان" الرقمية، بينما نجح المسلسل الاجتماعي "بروكار" من بطولة عبد الهادي الصباغ، زهير رمضان، سلمى المصري، قاسم ملحو، نادين خوري، سعد مينا، من تحقيق عدد (5777) مشاهدة رقمية عن نفس الفترة.

وتميز المسلسل الكرتوني "نوح"، والذي يروي قصة نوح عليه السلام وكيف نجاه الله ومن معه من الطوفان العظيم، بعدد مشاهدات تجاوز (5135)، تلاه المسلسل الكرتوني "فولانيا" من بطولة النجم الكوميدي محمد هنيدي من تحقيق (4206) مشاهدات في الثلث الأول من رمضان 2020، فيما اختتم مسلسل "حب عمري" من بطولة هيثم شاكر، سهر الصايغ، مشاهدات منصة "أوان" الرقمية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضيل بعدد وصل إلى ما يزيد عن (3936) مشاهدة رقمية.

ـ خدمات رقمية متنوعة ـ

وتعتبر منصة "أوان " الرقمية التي أطلقها قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام في شهر رمضان المبارك من العام 2011، أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط، توفر للجمهور العربي تجربة مشاهدة واستماع مجانية من خلال باقة خدماتها الرقمية متنوعة وبجودة عالية، في الوقت الذي تعتبر أكبر منصة (OTT) في الشرق الاوسط، لما تحتويه على ما يزيد عن (100.000) ساعة فيديو وملفات صوتية تتميز بأفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية والتصميم المرن الذي يتجاوب مع جميع المتصفحات سواء المكتبية أو الخاصة بالأجهزة الذكية واللوحية، بداية من الهواتف الذكية (أنظمة تشغيل اي او اس وآندرويد)، مروراً بأنظمة البث التلفزيوني (أبل تي في) وخدمة (التلفزيون الذكي من سامسونج) و (هيوماكس)، وصولاً إلى (كروم كاست من غوغول) وغيرها من المنصات والتطبيقات الرقمية ، فيما تعتبر "أوان" أول منصة فيديو تتوفر على ساعة أبل الذكية.