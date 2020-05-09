الفنانة السعودية الهام علي تتألق في رمضان

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"الخليج 365" من الرياض: عادة مايكون شهر رمضان هو وجه السعد على عدد من الفنانين وبداية الإنتشار التي يطمح لها النجوم الصاعدين، وهذا ماحدث لإبنة الظهران الممثلة الهام علي، والتي تشارك هذا العام بعملين مهمين (أم هارون) و (مخرج ٧).

جماهيرية العملين إنعكست إيجاباً عللى الممثلة السعودية الشابة، فإلهام علي هو الإسم الذي يرى النقاد أنه لن يمُر مرور الكرام في الساحة الفنية، فمنذ ظهورها، ثبّتت أقدامها على خارطة الدراما الخليجية .. وشقت طريقها بهدوء إلى أن وصلت للنجومية بعد خبرة تراكمية نتاج مشاركتها في العشرات من الأعمال والمسلسلا.

ويُراهن الجمهور بأنها ستكون إحدى أفضل الممثلات السعوديات لما تحمله من موهبة كبيرة.



بداية المشوار ‪

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بدأت الهام علي مشوارها الفني مطلع عام 2012 وقدمت سلسلة من الأعمال البحرينية، ونالت إحدى الجوائز في المسرح، تم ترشيحها لعمل في دولة الكويت وانطلقت خليجيًا منذ مطلع عام 2014 بعدد من الأعمال مثل (للحب جنون) و (ريحانة) و (مع حصة قلم)، بالإضافة لعدد من الأعمال المسرحية، مما ساهم بانتشارها خليجياً بشكل كبير.

وإضافة إلى ذلك فلإلهام وجود سينمائي في فيلم (أمل) الذي إفتتح مهرجان أفلام السعودية قبل أربع سنوات، أضافة لفيلم عبدالعزيز الشلاحي (المسافة صفر) الذي حقق العديد من النجاحات والجوائز.

وصفتها الناقدة الكويتية ليلى أحمد بأنها صاحبة أداء فني متفرد تعطي للتمثيل كامل جوارحها شكلاً وموضوعاً، تمثيلها صعب ممتنع سهل كالماء وعميق كالبحر.

مع كل هذه الأعمال المتتالية فإن تجربة العمل مع ناصر القصبي في مسلسل مخرج 7 ساهمت بانتشارها وانتشار اسمها بشكل كبير لجماهيريته الكبيرة خليجيا ً.

وتقول حول ذلك في حسابها على تويتر رداً على رسائل التشجيع والإعجاب بأدائها: "بدأت مشواري منذ عام ٢٠١٢ لم أشهد طول مسيرتي هذا الدعم والتشجيع".

فيما يلي بعض من التغريدات التي تشيد بالنجمة السعودية الصاعدة: