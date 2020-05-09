شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا عن مشهد الحب مع خطيبها :" كنت مطمئنة لوجود ممثل شاطر و قوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتعاون الثنائي أحمد خالد صالح، وهنادى مهنا، في مسلسل "الفتوة"، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، وفى مشهد اعتراف الشيخ مبروك، ويجسد دوره أحمد خالد صالح، لـ"شكر" وتجسد دورها هنادي مهنا، بحبه لها.

وشاركت هنادى مهنا جمهورها مشهد اعتراف الشيخ مبروك " أحمد خالد صالح " بحبه لها، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" مبروك نطق أخيرا أول مشهد بيننا وأول مشهد صورته فى المسلسل كنت خايفه أوى لوكيشن جديد وشخصية جديدة".

وتابعت، " بس الحاجة الوحيدة اللى كانت مطمئنى وجود ممثل قوى و شاطر لدرجة انه يرفع مستوى أى حد بيمثل قدامه و يخوف فى نفس الوقت عشان شطارته ممكن تفضح عيوب الممثل اللى قدامه أوى لو المشاهد طالعة حلوة فده بسببه مش اكتر شكرا على وجودك والله مش تطبيل بس اى حد اشتغل معاه هيفهم"، ليرد عليها خطيبها أحمد خالد صالح، قائلا:"فخور بيكي اوي اوي اوي يا قمري الموهوبة والشغل حلو بيكي و ليكي بحبك".

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كشفت أحداث الحلقة 15 من مسلسل الفتوة الكثير من المفاجآت والحقائق فيما يخص موت فتوة الغلابة أحمد الجبالى والد حسن الجبالى "ياسر جلال" فقد بدأت الحلقة باسترجاع ياسر جلال تفاصيل موت والده فى المولد وبعدها يذهب للفنان أحمد خليل فتوة الجمالية فى منزله ويوجه له الاتهامات بقتل والده.

المعلم سيد اللبان "رياض الخولى" مازال يبحث عن الكنز أو عن خيط يوصله إليه ويعرف أن الكنز حسن الجبالى، كما يقابل الفنان أحمد خليل "أحباب" الفنانة عبير فاروق والدة ابنته "ليل" وزوجته ويتعرف على تفاصيل ومفاجآت جديدة، فتروى له ما حدث معها والسبب فى اختفائها طول هذه المدة، متوعدا لزوجته الثانية "عايدة رياض" بالانتقام لها بعدما علم أنها كذبت عليه.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.