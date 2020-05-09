شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا عبر سكايب لأحد البرامج : هشام سليم أب رائع لأنه وقف بجانب ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة يسرا لأول مرة عن موقفها تجاه تحول نور هشام سليم جنسيًا لذكر وهو الذي تربطها به علاقة أسرية إذ يعتبر نورابن شقيق زوجها خالد سليم، وقالت: "أنا فخورة بموقف هشام سليم وفخوره بنور لأنه جرئ وجرأته وشجاعته في الاعتراف بالصراع الذى ظل به سنوات طويلة منذ 26 عاما، ووجعه مع نفسه ونور سوى جداً.

ووصفت يسرا هشام سليم بأنه أب رائع وقف إلى جانب ابنه في عملية التحول التي مر بها وبقدر ما كانت صعبة تلك الخطوة وعلى قدر شهامته أصبحت حكاية مختلفة عن السائد وأن تعاطف الجمهور جاء من منطق أن هذا الأمر بيد الله وحده وهذا واقع عند الجمهور وتعاطفوا معهم، ونور من أجدع الشخصيات.

وتصدر اسم الفنان هشام سليم وابنته "نورا" مواقع التواصل وقائمة البحث فى موقع "جوجل" الأيام الماضية بعد كشفه في تصريحات تليفزيونية عن إجراء ابنته لعملية تحول جنسي، وأصبحت ذكرا بعد أن كانت أنثى واسمها الآن نور، قائلًا: "بنتي نورا بقت ابنى نور وربنا اللي عايز كدة وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".

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وتابع هشام سليم، فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي: "فى يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة"، مؤكدًا أن قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات.

وأكد الفنان هشام سليم، أن جميع أسرته تعامل ابنته الآن على أنها ذكر ويشجعونه على استكمال حياته كولد الآن، معبرًا عن دعمه لأي أسرة تعاني من هذه الأزمة قائلاً: "عايز أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حولت مش هقدر أفكر زي ما ابني بيفكر الآن".