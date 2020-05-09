شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا للفتيات : افضحي المتحرش وإحمي نفسك ولاتستسلمى للمبتزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

النجمه اللبنانية إليسا إيمانا منها بضرورة الضرب بيد من حديد علي رأس المتحرشين حتي لو الكترونيا لذلك قررت الانضمام إلى حملة ،"الشاشة ما بتحمى" التي أطلقتها منظمة "في-مايل" وذلك للتوعية من العنف الالكتروني الذي تتعرض له النساء.

وقالت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها الخاص على تويتر: "الابتزاز من أكبر الجرائم اللي ممكن تتعرض لها أي صبية، والسكوت عن هالموضوع جريمة كمان. افضحي المتحرش وافضحي المبتز واحمي حالك من الخوف لأنه هيدا جسمك وحقك وصوتك الشاشة ما بتحمي".

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في سياق آخر اشادت الفنانة اللبنانية إليسا​ منذ أيام بجرأة الفنان ​هشام سليم​ واعترافه بتحول ابنته نورا جنسيا الى شاب.

ونشرت إليسا تغريدة عبر حسابها الخاص على تويتر قالت فيها: "شو حلو بهالزمن يكون في أشخاص بوعي وحكمة هشام سليم ليكونو مثال بنقل مجتمعنا لمرحلة التقبل والاحترام والمصالحة مع النفس. كل التقدير لهالنجم اللي أعطى مثال احترام للإنسان وحرية خياراتو رغم ظلم المجتمع. وتحية أكبر لنور!".