شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى عن شخصيتها فى فرصة تانية:" تفتكروا مريم خدت حقها كله ولا لسه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استطلعت الفنانة هبة مجدى، رأى جمهورها عن شخصية " مريم " التي تقدمها في مسلسل " فرصة تانية"، وهل أخذ حقها من زوجها مدحت " دياب" و الانتقام منه بعد اهانته و ضربه لها .

وكتبت هبة مجدى عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" تفتكروا "مريم" خدت حقها كله ولا لسه"، لترد عليها الفنانة مى كساب، قائلة:" لا لسه لسه بدري اديله اكتر".



هبة مجدى

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شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "فرصة تانية" تهديد زياد (أحمد مجدى) لريهام (أيتن عامر) بالقتل بعدما أفسدت حفل خطوبته من ملك (ياسمين صبرى) وتسببت فى بعدها عنه مرة أخرى، حيث قال لها: "أنتِ عاملة زى المرض اللى فى جسم البنى ولازم يتبتر علشان باقى الجسم يعيش"، ولكنها تستقبل كلامه ببرود.

أما مريم (هبة مجدى) فما زالت تمارس انتقامها من زوجها مدحت (دياب) الذى أصبح يكنس ويمسح المنزل، ويطلب منها إعطاءه الصور التى تورطه فى تجارة المخدرات، ولكنها ترفض وتؤكد أنها طلبت منه حضور الفرح ويتبقى لها طلب، وتساومه بين حياته وأمواله إما أن تدخله السجن والحكم عليه بالإعدام، أو كتابة معرض السيارات وشقة الإسكندرية والفيلا وشقة الهرم باسمها، وينفذ طلباتها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.