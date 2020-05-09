شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عامر منيب وشقيقتاها يؤدين أغنية "عامل إيه فى حياتك" على " تيك توك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مريم عامر منيب، متابعيها على تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو برفقة شقيقتاها زينة ونور، وهم يؤدون أغنية "عامل إيه فى حياتك"، وهى إحدى أشهر أغانى والدهم الفنان الراحل عامر منيب، والتى كانت أعادت غنائها مريم قبل عدة أشهر محققة بها نجاح كبير.

وظهرت زينة ونور فى بداية مقطع الفيديو وهما يرددان كلمات أغنية "عامل إيه فى حياتك"، ثم قدمت نور شقيقتها مريم التى جاءت من الخلف لتشاركهما الغناء، وتقول كلمات الأغنية، "عامل إيه فى حياتك يا حبيبى طمنى عليك.. دا أنا ذكرياتك حب عمرك اللى مش ناسيك.. عامل إيه فى حياتك يا حبيبى طمنى عليك.. دا أنا ذكرياتك حب عمرك اللى مش ناسيك.. وأما بتضايق دلوقتى بتكلم مين.. مين حبك فى الدنيا دى قدى وإرتحت لمين".

@mariam_amer_mounib ##عامر_منيب ##مريم_عامر_منيب ##foryou ##foryoupage ##explore ##fyp ##trend ##اكسبلور ##تريند ##تيك_توك♬ الصوت الأصلى - mariam_amer_mounib

"دانا وإنت كنا بنفهم بعض بنظره عين.. وعامل إيه فى حياتك يا حبيبى طمنى عليك.. دا أنا ذكرياتك حب عمرك اللى مش ناسيك.. أنا بسأل دايما يا حبيبى أخبارك إيه.. آه وبقول لى اللى يروح أو يجى يسلملى عليك.. أنا نفسى أعرف لو لسه فاكرنى فاكرنى بإيه.. وعامل إيه فى حياتك يا حبيبى طمنى عليك.. دا أنا ذكرياتك حب عمرك اللى مش ناسيك.. كل ما بحن لأيامك أو شوقى يزيد.. بافتكرك وأسرح فى كلامك وألاقينى وحيد".





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وكانت قد طرحت مريم عامر منيب، نوفمبر الماضى، أغنية جديدة بعنوان "عامل إيه فى حياتك" إحياء لذكرى رحيل والدها النجم عامر منيب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هانى محروس.

عامر منيب واحد من أبرز نجوم الأغنية فى فترة التسعينيات وما بعدها، وقدم خلال مشواره العديد من الأغانى المميزة التى اتسمت بالطابع الرومانسى، سواء من ألبوماته أو فى الأفلام التى قدمها، ويذكر أن عامر منيب توفى صباح السبت 26 نوفمبر 2011، داخل أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر عن عمر ناهر الـ48 عاما، بعد صراع مع المرض.