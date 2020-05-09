شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون مشاهدة لأغنية "بقى دولا من دمى" من مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أغنية "بقى دولا من دمى" الذى طرحها النجم أحمد سعد ضمن احداث مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان فى الحلقة الثالثة عشر نجاحا كبيرا، حيث إقتربت من كسر حاجز النصف مليون مشاهدة بعد طرحها عبر القناة الرسمية على "يوتيوب" وأبدع فيها سعد كعادته، حيث جاءت الأغنية متماشية مع الأحداث عندما اتهم أخوات رمضان البرنس الشخصية الذى يقدمها محمد رمضان بسرقة أموال من زوجة شقيقه فتحى "أحمد زاهر" وحبسه 4 أيام على ذمة التحققات، والأغنية من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقى عادل حقى.

ومن كلمات الأغنيه: بقى دولا من دميى.. كانوا أغلى ناسى وكل همى اللى عشانهم أموت.. بقى دولا من دمى.. دولا اللى لو يوم قالوا آه أسمعها من غير صوت.. نفس الجدور بس الفروع انفرقت بقى بينها سور.. جفت قلوب كانت فى يوم تملى البحور.. لو سامعنى يا ابويا محتاجلك.. تقول إزاى زرعت فى أرضى خير وسبت أرض إخواتى بور".

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ويشارك المطرب أحمد سعد خلال عدد كبير من الأغانى ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى يتم عرضه على قناتى dmc وdmc دراما، حيث يصل عدد أغانيه إلى 7 يتم توزيعهم خلال الحلقات، وكلها من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقى عادل حقى، وتحمل أسماء الأغانى: "ما لناش إلا بعض"، "بقى دولا من دمى"، "يابا"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.