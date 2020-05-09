شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى شتا يشبه نفسه بمحمود ياسين فى شبابه:" الأستاذ اللى بعشقه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حسني شتا، جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، صورة مقسومة بين وجهه ووجه النجم الكبير محمود ياسين في شبابه تكشف عن تشابه ملامحهما.

وكتب حسنى شتا، على الصورة قائلا:" اتبعتتلي الصورة ديه اتخضيت ركز كده مسلسل ليالينا٨٠ ..خلاني زمان الأستاذ اللي بعشقه"، ونالت الصورة على إعجاب العديد من متابعيه، مؤكدين بوجود تشابه بينهما.



حسنى شتا

بدأت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "ليالينا 80" بأول عملية يقوم بها هشام "إياد نصار" بعمله الجديد فى توزيع العملات المالية بشكل غير قانونى، وذلك فى سرية تامة، حتى لا يعلم أى شخص من أفراد أسرته بهذا الأمر الخطير الذى قد يدخله السجن.

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وسافر "هشام" إياد نصار إلى بورسعيد حتى يسلم النقود التى معه، وقابل الشيخ يوسف ويجسده دياب، بالمسجد ثم وصل معه إلى مكتبه وتحدث معه، عن مصير تلك الأموال، فأخبره بأنها تذهب للزكاة وديار الأيتام.

يزور "جلال" خالد الصاوى "رقية" - صابرين، وقال لها إنه جاء من أجل الاعتذار لـ"راضي" ميدو عادل ابنها عما فعلته "مريم"- غادة عادل معه بمنزلها، بينما فاطمة- هاجر الشرنوبى، ونجوى – منة عرفة، استنكرا وجوده وأرادا يطرده، لكنها منعتهما، كما تحدثت رقية "صابرين" مع ابنتها "فاطمة" هاجر الشرنوبي حول خطبتها من "مجدي" حسني شتا وسألتها، إذا كانت موافقة أم لا،. فأبدت إعجابها به وموافقتها.

وانتهت الحلقة بذهاب "هشام" إياد نصار إلى منزل الزوجية، ليجد تعنت شديد من مريم – غادة عادل وتطالبه بتنفيذ رغبتها في الطلاق، إلا أنه يرفض ذلك، أملا في إصلاح الأحوال بينهما.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج تامر مرسي، وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.