شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النهاية الحلقة 15..طلاق ناهد السباعي وترقية أحمد وفيق وهروب يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 15 من مسلسل النهاية ليوسف الشريف بهروبه من المكان الذي وجد فيه " أرسلان " مقتولا برغم ملاحقة رجال الأمن له وحينما يعود زين إلى بيته في الواحة ويفكر فيما حدث ويتوقع أن تكون الـ24 ساعة التالية هي الأخطر بالنسبة له، خاصة لو التقطت الكاميرات وجوده في مكان الجريمة .



مراد المحروقي

الريبوت زين يواصل عمله في مخزن مراد المحروقي من أجل مشروعه الانتقامي، ويطلب من رجال مراد البحث عن مواد تساعده في تصنيع الأسلحة إلى جانب أسلاك ومطاط ومعادن، ويشعر المحروقي بالقلق فيطلب من مساعده مراقبة زين لفهم ما ينوي فعله.



احمد وفيق

ناهد السباعي " المهندسة رضوي " تذهب لمكان الروبوت زين مع " صباح " فتجدهما معا ولكن تنتهي المواجهة بطلاقها ويأمر الروبوت زين " صباح " بجمع متعلقاتها لمغادرة المكان سريعًا.

تتم ترقية أحمد وفيق " السيد مؤنس" ليصبح قائد قوات الأمن في تكتل القدس، ويخرج مع رجاله إلى أحد الأماكن بعد العثور على مركبة طائرة متطورة جاءت من الواحة على متنها فارس الذي نجح في الهرب والعودة إلى القدس، ويحقق أحمد وفيق مع فارس ليعرف منه أسرار المكان، قبل أن يكلف رجاله بالتحفظ عليه في مكان معزول.

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يوسف الشريف في شخصية المهندس زين

تبدأ قوات أمن الواحة التحقيق في مقتل أرسلان وهي الجريمة الأولى من نوعها في المكان، ويتضح أن كاميرات المراقبة تم تشويشها كما فشل رجال الأمن في تصوير زين قبل مغادرته، ويبدأ الشك في الأشخاص المغادرين لمبنى الواحة الرئيسي تلك الليلة وتنتهي الحلقة باستيقاظ " المهندس زين " ويبدأ في الحديث مع هاتفه ويعرف أن س أرسلان ترك له رسالة غير مقروءة وقبل أن يفتحها يطرق شخص الباب وتنتهي الحلقة بذلك .



سهر الصايغ

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.