شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى ينشر صورة للراحل خالد صالح ونجله أحمد ويعلق عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شارك الفنان أحمد صلاح حسنى، جمهوره صورة للنجم الراحل خالد صالح و نجله الفنان أحمد، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا:" صوره استوقفتني وأنا بتصفح الميديا .. حبيبي أحمد خالد صالح وحبيبنا كلنا الاستاذ خالد صالح .. فنان كبير رحمة الله عليه".



أحمد صلاح حسنى

ويشارك كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنان أحمد صلاح حسني، في مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، مي عمر، رياض الخولي، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي

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كما أعلن الفنان أحمد صلاح حسني، عن مشاركته في إحدى حلقات مسلسل الاختيار مع النجم أمير كرارة، وتجسيد شخصية أحد الضباط المقاتلين في سيناء، الذين رافقوا الشهيد أحمد صابر منسي.

الفنان أحمد صلاح حسنى، نشر عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة من كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار، وعلق قائلاً:"تحيا مصر.. الاختيار رامى حسنين قريبا.. مصر شهداء الوطن".

وحرص الفنان أحمد صلاح حسني، على فك لغز الصورة التي نشرها النجم أمير كرارة ، ليطلب من متابعيه بتخمين النجم الذي سيشارك في حلقات المسلسل القادمة، لينشر صورته من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.