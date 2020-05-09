شكرا لقرائتكم خبر عن "نص منى والتانى منك"..مصطفى قمر يشارك الجمهور صورة تجمع وجهه مع ابنه تيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم مصطفى قمر، جمهوره عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة طريفة تجمعه مع ابنه تيام، حيث نشر مصطفى قمر صورة تظهر الوجه فقط، والتى كانت عبارة عن صورة نصفيه مصممه ببرامج تحريرالصور، والتى انقسمت لنصفين النصف الأول لجزء من وجه تيام، والجزء الثانى لنصف وجه الفنان مصطفى قمر.

ويتضح من الصورة أن أحد معجبى الفنان مصطفى قمر هو الذى صممها بعد الأداء المتميز الذى ظهر به تيام فى مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، وكتب مصطفى قمر فى تعليقه على الصورة، "نص تيام ونص أنا"، فيما تفاعل معه عدد كبير من الجمهور اللذين أبدوا إعجابهم بالأداء التمثيلى للفنان تيام، كما شارك النجم محمد رجب فى التعليقات، وقال "حبيبى ربنا يخليكو لبعض"، كما قال الفنان كريم أبو زيد، " مبروك يا حبيبى هذا الشبل".

ويشار إلى أن النجم مصطفى قمر، كان قد أشاد بأداء ابنه تيام قمر فى مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، والذى يعرض على قناتى الحياة وcbc، حيث يقدم تيام شخصية "على" ابن خالد سرحان وعبير صبرى، والذى يعيش حياة منغلقة بعض الشى حتى تتطور حياته بعد وتصرفاته بعيداً عن أهله خاصة وأنه علم بخيانه والدته لوالده وشاهدها فى منزل رجل آخر.

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وكان قد قال مصطفى قمر، لـ"الخليج 365" أن تيام ابنه فنان موهوب وشاطر ومحترف استطاع تقديم نفسه للجمهور بعيدا عنى، حيث قدم دوره ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد" على أفضل مستوى، كما أنه شارك فى أعمال سابقة وحققت نجاح كبير منها "أهو ده اللى صار" مع روبى، ومسلسل "طاقة نور" مع هانى سلامة، و"أبو البنات" مع مصطفى شعبان، وغيرها من الأعمال .

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، خالد سرحان، بيومى فؤاد، هنادى مهنى، وخالد أنور، سلوى عثمان رمزى العدل، غادة جريشة، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته كل من: شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وإبراهيم محسن وإخراج محمد على.