شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدى تستطلع رأى متابعيها فى شخصية " ماجى" التى تقدمها " بـ 100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة علا رشدى، على استطلاع رأى جمهورها و متابعيها في شخصية " ماجى" التي تقدمها في مسلسل " بـ 100 وش" للنجمة نيللى كريم و للنجم آسر ياسين، في سباق دراما رمضان الحالي.

ونشرت علا، عبر حسابها على إنستجرام، صورة من كواليس تصوير المسلسل مع آسر ياسين وتحديدا الحلقة 14 بعد أن ذهبت " ماجى" علا رشدى مع عمر " آسر ياسين" حفله أحد أصدقائه، وكتبت عليها قائلة:"يه رأيكوا في ماجي وفي شكلها في الحلقة 14 مع عمر"، وكتبت لها الفنانة تارا عماد، قائلة:" قمر قمر" و كتب لها الفنان محمد ممدوح، قائلا:" ماجى على طول قمر".



علا رشدى

وبدأت أحدث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "بـ100 وش"، بعثور نجلاء دنيا ماهر على سكر "نيللى كريم" وعلى أفراد العصابة بعد محاولات عديدة للوصول إليهم، بعد أن نصب عليها الموظف المرتشى، وفتح عليها آلة حادة، واسترجعت نجلاء ذكرياتها في فيلا "عم غزال" وأنها سبب نجاح عملية النصب والحصول على 20 مليون جنيه، وأنها في النهاية يتم النصب عليها، وهددت "نجلاء" أفراد العصابة بإبلاغ الشرطة عنهم.

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وفى المشهد الثانى ينفذ عمر "آسر ياسين" وسكر "نيللى كريم" وأفراد العصابة عملية نصب جديدة ولكنهم لم يأخذوا إلا أموالا قليلة ويخططون لعملية نصب أكبر، حيث يعانى عمر من أن أموال عملية النصب انتهت كما اشترت سكر محل كوافير خاص بها ولا تملك أموالا أخرى، ليتفقا سويا على التخطيط لعملية نصب جديدة.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث