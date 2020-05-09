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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
في التاسع والعشرين من شهر مايو عام 1981 فجع الوسط الفني بمقتل عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد في حادث سيارة مازال الغموض يحيط به حتى الآن.
توفي خورشيد ولم يبلغ عامه السادس والثلاثين على طريق الهرم عندما اصطدمت سيارته بعمود إنارة وكانت معه زوجته دينا والفنانة مديحة كامل وذلك بعد خروجه من عمله بأحد الملاهي الليلية بشارع الهرم.
قالت زوجته والفنانة مديحة كامل إن سيارة مجهولة ظلت تطاردهم وتسببت في الحادث وبعد فترة جرت أقاويل عن مسئول كبير كان وراء الحادث بسبب علاقة خورشيد بابنته.
كانت جنازة عمر خورشيد (المولود في 9 أبريل عام 1945) كبيرة بحجم نجوميته وحضرها الكثير من الفنانين الذين رصدتهم كاميرات المصورين خاصة الفنانة شيريهان التي انهارت في الجنازة حزنا على شقيقها.
هذه مجموعة من الصور التي التقطت وقت تشييع جنازة عمر خورشيد وتظهر الصدمة والذهول الذي بدا على زملائه في الوسط الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر 39 عاما على رحيله.. الصور الكاملة لجنازة عازف الجيتار عمر خورشيد وتفاصيل ليلة مصرعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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