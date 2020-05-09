May 09, 2020
في الساعات الماضية، احتفل نجوم مسلسل “أولاد آدم” بإنتهاء التصوير وسط نجاحات كبيرة يحققها العمل خلال عرضه في شهر رمضان المبارك عبر شاشتي MTV اللبنانية ومنصة شاهد.
وتوسط المنتج جمال سنان، صاحب شركة ايغل فيلمز، فريق العمل واحتفلوا جميعاً بإنتهاء التصوير رغم كل التحديات التي واجهت التصوير بسبب أزمة كوورنا، بالاضافة الى مفاجآت كثيرة بانتظار الجمهور في الحلقات المقبلة.
المسلسل يضم نخبة من النجوم نذكر منهم: ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، رودني الحداد، ندى أبو فرحات، كارول عبود، طلال الجردي وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو. انتاج شركة ايغل فيلمز التي على ما يبدو يفكر جمال سنان بإنتاج جزء ثان من العمل الذي يروي قصة درامية تراجيدية اجتماعية، تعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية وسط صراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.. فهل سيكون هناك جزءاً ثانياً من “أولاد آدم” سننتظر ونرى في الحلقة الاخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة من العيار الثقيل مع احتفال نجوم “أولاد آدم” بانتهاء التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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