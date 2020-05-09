خاص- مخرج يتجرأ ويحلم بما بعد كورونا

“لأنّ لا يجب أن تمر فترة الكورونا دون ان نتعلم منها شيئاً”، بهذه العبارة كشف المخرج بشير لاغوسيس عن الرسالة الهادفة التي أطلقها في الساعات الماضية وهي عبارة عن فيلم قصير من أجواء الوباء الذي ضرب العالم مخلفاً وراءه مئات الآلاف من الضحايا والإصابات.

الرسالة حملت عنوان “أنا بعد الكورونا”، صوّرها “لاغوسيس” بالهاتف مظهراً بعينه الابداعية شوارع بيروت الجميلة وذلك دون الحاجة الى انتاج ضخم أو كاميرا احترافية، مشيراً أنه أحب توجيه رسالة الى كل شخص في الحجر المنزلي حول ماذا تعلم من هذه التجربة الصعبة؟ وماذا غيّرت فيه؟

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وتحت هاشتاغ #انا_بعد الكورونا شارك العديد من رواد مواقع التواصل بأفكارهم ورأيهم بالموضوع حيث عبّر كل شخص على طريقته ماذا غيّرت فيه كورونا.

من جهته يقول بشير لاغوسيس: “#انا_بعد_الكورونا سأبقى أعمل من قلبي وأفرح بأصغر الأشياء. الحياة أبسط بكثير مما كنت متوقعها. وهناك الكثير من القصص في هذه الحياة نستحق أن نعيش لأجلها”.