هيفا وهبي، داليدا خليل، مايا دياب ضد العنف الالكتروني

في إطار عملها المستمر للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات في لبنان، وبعد متابعتها بقلق كبير للارتفاع المتزايد في نسب التبليغ عن جرائم العنف الالكتروني.تطلق منظمة “في-مايل” حملتها الوطنية “الشاشة ما بتحمي” في ظل تأكيد الأرقام الخاصة التي حصلت عليها المنظمة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن أكثر من مئة إمرأة وفتاة يبلّغن شهريًّا عن تعرّضهن للعنف الالكتروني بكافة أنواعه.

وتهدف حملة “الشاشة ما بتحمي” الى التأكيد على أن النساء والفتيات في لبنان والعالم العربي لهن الحقّ في الوصول الى الإنترنت وإستخدامه بحريّة وأمان من دون التعرّض للعنف الإلكتروني بكافة أنواعه.

وقد شارك في هذه الحملة عدد من المشاهير والوجوه المعروفة نذكر منهم: هيفا وهبي، اليسا، داليدا خليل، مايا دياب، طارق سويد، يزبك وهبي، جو معلوف، شاكر خزعل وغيرهم.

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وقد قالت حياة مرشاد، المديرة التنفيذية بالشراكة في منظمة في-مايل، “في الوقت الحالي والذي يشهد فيه العالم أزمة فيروس كورونا ويعاني من تبعات هذه الأزمة على كافة الصّعد الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وبسبب الحجر المنزلي فإن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبح المتنفس الوحيد الذي نقوم من خلاله بنشاطاتنا على أنواعها. وهذا ما يعرّض الفتيات والنساء الى خطر التعنيف من قبل المعتدين والمتحرشين على هذه المواقع”.

وفقًا لمعطيات المديرية العامة للأمن العام التي حصلت عليها في-مايل، فإنّ العام 2019 شهد إنتحار فتاتين بسبب الإبتزاز الإلكتروني ومحاولة إنتحار لثالثة. وأشارت المديرية الى إن أنواع الجرائم الإلكترونية التي تتعرض لها النساء والفتيات توزّعت بين: التحرش – التعرض للآداب والاخلاق العامة – الابتزاز الجنسي – الابتزاز المادي – التهديد بالتشهير – قدح وذم – سرقة حساب الكتروني (تواصل اجتماعي – بريد الكتروني – وغيرهم).

وتضيف مرشاد “نحن نهدف من خلال هذه الحملة الى : أولًّا ، اعلام النساء والفتيات بحقهن باستخدام الانترنت ولكن في نفس الوقت اطلاعهن على كافة التهديدات والتحديات التي تترافق مع هذا الاستخدام. ثانيًا، اعطاء النساء والفتيات بعض التقنيات التي يمكنهنّ من خلالها الحرص على استخدام آمن للانترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي. ثالثا، اعلام الفتيات والنساء ان المعتدي لايمكنه الهروب والإفلات من العقاب ولو أن الإعتداء تمّ على مواقع التواصل الاجتماعي فبإمكانهنّ محاسبته وفضحه والتبليغ عنه”.

تعمل منظمة في-مايل منذ تأسييها على موضوع الحماية الإلكترونية وتعتبر أن هذا الموضوع هو اولوية اساسية في ظل التزايد الكبير لجرائم العنف الإلكتروني بحق النساء والفتيات بشكل أساسي.