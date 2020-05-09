خاص- أحمد السقا ينتقم من رامز جلال

مع بداية شهر رمضان، بدأت المحطات بعرض البرنامجين الترفيهين “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه رامز جلال، و “إغلب السقا” الذي يقدمه احمد السقا.

وعلى الرغم من اختلاف الفكرتين بين “رامز مجنون رسمي” وهو برنامج مقالب، وبين “إغلب السقا” وهو برنامج مسابقات والعاب إلا ان البرنامجين يندرجان تحت خانة الترفيه.

في نفس السياق، استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “أي من البرنامجين يستحق أكثر المشاهدة؟” خاصة انهما يثيران الجدل في كل حلقة ويحظيان بنسبة مشاهدة عالية جداً ويتصدران الترند.

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فأتت النتيجة 63% أحمد السقا و37% رامز جلال وذلك بعدما صوت أكثر من أربعة آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام،

لم نستغرب النتيجة خاصة ان برنامج “إغلب السقا” يتضمن فقرات تطغى عليها الأجواء التنافسية والحماسية مع ضيف نجم، ما ينعكس فرحًا وتسلية على المشاهدين في بيوتهم، حيث تحظى كل حلقة بنسبة مشاهدة عالية، العمل تم تصويره بالكامل في لبنان وتحديداً في مجمّع بلاتيا – ساحل علما تحت إدارة المخرج باسم كريستو وإنتاج شركة “الصبّاح إخوان”.

أما برنامج “رامز مجنون رسمي” يتلقى يومياً انتقادات بالجملة تسلط الضوء على استفزاز رامز جلال لضيوفه والاستهزاء بهم وتعذيبهم. ولكن لا بد من الإشارة الى ان الضيف يعلم علم اليقين أنه يصور مع رامز وهذا أسلوبه وهو موافق على كل التفاصيل الواردة في الحلقة، والا لم تكن المحطة لتتجرأ وتعرض الحلقة ما قد يعرضها للملاحقة القانونية.

وكانت محكمة القضاء الإداري المصري، قد قالت كلمتها في جلستها التي عُقدت بالقاهرة، الدعوى المقامة مِن قِبل عدد من المحامين لمنع بث برنامج “رامز مجنون رسمي” حيث أشارت المحكمة التي اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز، “كما طالبت الدعوى المرفوعة” وأشارت المحكمة إلى أن البرنامج لا يعدو عن كونه عملاً فنياً يمارِس فيه مُقدِّم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف.