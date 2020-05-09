أحمد زاهر يتلقى تهديدات بالقتل

يحقق الممثل المصري أحمد زاهر نجاحاً مميزاً هذا العام من خلال شخصية “فتحي البرنس” ضمن أحداث مسلسل “البرنس”، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، ويشارك في بطولته إلى جوار محمد رمضان واللبنانية نور وروجينا وغيرهم.

يحظى المسلسل بإشادات كثيرة من قبل الجمهور ووجوه معروفة، حيث تتصاعد أحداثه بعد دخول محمد رمضان إلى السجن، بسبب مكيدة من إخوته بقيادة “فتحي” الذي يسعى للسيطرة على الإرث الخاص بالعائلة.

وفي مقابلة مع “العربية.نت” تحدث أحمد زاهر عن الشخصية التي لعبها، مؤكدا أنه منذ قراءته للسيناريو الذي كتبه المخرج محمد سامي شعر بأنه يكره شخصية فتحي للغاية والأفعال التي يقوم بها مع الجميع، لكنه وجدها تحمل قماشة عريضة يستطيع التحرك من خلالها بالتمثيل، لذلك أحب تقديمها للغاية.

وكشف “زاهر” “للعربية.نت” عن كونه تلقى تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل والهاتف، بسبب كراهية الجمهور للأفعال التي تقوم بها الشخصية، لكنه يؤمن أن التهديدات ليست جدية لذلك لم يقف كثيراً عند هذا الأمر.