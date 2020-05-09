يارا حديث الناس… اشتياق وصورة غامضة

استطاعت النجمة اللبنانية يارا أن تكون حديث الناس في الساعات الماضية بعد سلسلة من المنشورات أطلقتها عبر حساباتها على مواقع التواصل.

يارا خطفت الأنظار بصورة بالحجاب ظهرت فيها بإطلالة ملائكية، وكتبت دعاءً جاء فيه: “رَبّي في هَذِه السّاعة، إِجْعَل لِكُلّ مَن يَمُرّ بضيق فَرَجاً… وَلِكُلّ مَهموم راحة… وَلِكُلّ حَزين سَعادة…ولِكُلّ داعٍ إِجابة… وَلِكُلّ مَريض شفاءً يا ربّ”.

أيضاً من المعروف شغف يارا بلعبة كرة القدم وحماسها الشديد لفريق برشلونة الذي عاود تدريباته بعد توقفه قسرًا بسبب فيروس كورونا.

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وعبّرت يارا عن اشتياقها لحضور مباريات كرة القديم وكتبت: “اشتقنا كثيراً لمباريات برشلونة ان شاءالله يرجعوا كمان لأن هناك عدة فرق عاودت التمرينات، من يتذكّر كم نقطة كان عندهم برشلونة قبل توقّف الدّوري؟”.

من جهة أخرى، لم يغب عن يارا توجيه تحية الى ​الصليب الأحمر​، دعماً لجهود هذه المنظمة الإنسانية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر. وكتبت يارا عبر حسابها على تويتر: “مش بس اليوم في هذا النهار اليوم العالمي للصليب الأحمر كلّ يوم إلكم ألف تحيّة حُبّ وإحترام وتقدير ونحنا كلّ يوم حدّكم متل ما إنتوا دايماً حدّنا، الله يقوّيكم ويحميكم”.

نذكر أن في عام 2016 اختار القيمون على الصليب الأحمر اللبناني النجمة يارا سفيرة للصليب الأحمر، خاصة أنها من الناشطين في معظم الاعمال التي يقومون بها.

آخر أعمال يارا أغنية خليجية بعنوان “حبيبي يا” كلمات أصايل، ألحان البحر، توزيع حاتم منصور، مكس وماستر جاسم محمد. كالعادة، قدمت يارا الأغنية بإحساسها الرائع، خاصة ان أغنية “حبيبي يا” مميزة ليس فقط بكلماتها من توقيع أصايل، بل بلحنها الجميل الذي وضعه البحر على إيقاع خليجي جميل، فيه مزيج من النغمة الفرحة والإيقاعات.