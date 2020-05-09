مخرج "حب عمري" يكشف سبب الخلاف مع منة فضالي..ويصرح: نفتقد الرومانسية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف المخرج المصري عبد العزيز حشاد، الذي يتولى مهمة إخراج مسلسل "حب عمري" للفنان هيثم شاكر وسهر الصايغ، سبب الخلاف مع الفنانة منة فضالي التي سبق وأن هاجمت العمل وطالبت بألا يسألها أحد عنه.

وقال حشاد في لقاء خاص مع موقع "فوشيا": "منة فضالي دورها كان خلص أساسًا من المسلسل، وهي اعترضت على ترتيب اسمها في التتر، مع إن دي مسألة متخصهاش تمامًا، بل تخص القائمين على العمل ومش من حقها تعمل كده".

وأضاف: "هي صورت كل مشاهدها وإحنا دلوقتي بنصور بقية المشاهد الي هي مش موجودة فيها، الخلاف كان على مكانها في التتر، وتقريبًا مكنش في اتفاق مسبق منها بترتيب اسمها، وإحنا شايفين إن ترتيب اسمها ده مناسب جدًا، هي شايفة حاجة تانية غير كده فهي حرة".

وعن أجواء تصوير مسلسل "حب عمري"، في ظل انتشار فيروس كورونا، قال: "مش عارفين نصور في الشارع، ومش عارفين نشتغل طول الوقت، بنحاول قدر الإمكان إننا نبقى موفيين بالوعد اللي احنا متفقين عليه مع الجمهور إننا نكمل المسلسل، وإن شاء الله هنكمله".

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وتابع: "إحنا بنصور في أماكن مفتوحة، لو المكان مقفول بناخد احتياطاتنا قدر الإمكان، ونتبع الإجراءات الصحية والاحترازية كاملة".

وعن سبب لجوئه لعمل رومانسي، من أجل عرضه في دراما رمضان، قال: "حبيت أقدم حاجة مختلفة، من كام سنة مش بنقدم حاجة رومانسي وشبابي في رمضان، ففكرت أكون مختلف السنة دي".

وواصل: "اختيار هيثم شاكر كان بناء على المواصفات الي إحنا حطيناها للشخصية الي هتلعب دور البطولة، توصلت أنا والمؤلف فداء الشندويلي بإن هيثم شاكر هو المناسب".

واستطرد: "هيثم يلعب شخصية الشاب المكافح والجدع والراجل، فتقريبًا لو واحد موجود فيه كل المواصفات دي أكيد البنات هتحبه".

واختتم المخرج عبد العزيز حشاد حديثه لـ"فوشيا" قائلًا: "في 15 حلقة جاهزين للعرض، ومتبقي أسبوع تصوير فقط وهننتهي من المسلسل بالكامل".

يذكر أنَّ مسلسل "حب عمري" بطولة هيثم شاكر، وسهر الصايغ، وتامر فرج، وأماني كمال، ومحمد مهران، ومنة فضالي، ومحمد عادل، وسامح الصريطي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.