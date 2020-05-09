الإعلامية شيماء صابر تفاجئ الجمهور بزواجها من لاعب كرة قدم! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الإعلامية المصرية والمذيعة بقناة النادي الأهلي المصري شيماء صابر، جمهورها بعقد قرانها وزفافها على لاعب نادي "إنبي" المصري رامي صبري، وسط حضورٍ اقتصر على أهل العروسين فقط، تماشيًا مع الظروف الراهنة التي تمر بها بلدان العالم وبينها مصر جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم تداول العديد من صور ومقاطع فيديو حفل زواج شيماء صابر ورامي صبري عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أصبح اسم شيماء صابر حديث الجمهور وتصدرت محركات البحث، حيث تلقت العديد من التهاني والمباركات عقب إعلان زواجها.

وذكرت مصادر محلية أن عقد قران الإعلامية شيماء صابر على اللاعب رامي صبري، جرى خلال حفل غير موسع أمس الجمعة، كما شهد حضور دائرة ضيقة من بعض اللاعبين والإعلاميين.

يُذكر أن الإعلامية المصرية شيماء صابر، هي مذيعة وإعلامية مصرية، تعمل حاليًا في قناة النادي الأهلي المصري فيما عملت سابقًا في العديد من المحطات التلفزيونية، منها النهار؛ إذ كانت في بدايتها تقدم برامج حوارية ومنوعات.

Advertisements

وبدأت شيماء صابر حياتها العملية بتقديم عدة برامج على قنوات "دريم"، ثم انتقلت للعمل في عدة قنوات بالتلفزيون المصري، قبل أن تنتقل إلى شبكة قنوات "روتانا مصرية"، ومنها غادرت إلى قناة "ميلودى سبورتس".

وبهذه الزيجة انضمت شيماء صابر إلى العديد من المشاهير الذين تزوجوا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد من بينهم الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد التي فاجأت الجمهور يوم الـ 17 من مارس الماضي بزواجها من عبد اللطيف الصراف حفيد رجل الأعمال الكويتي أحمد عبداللطيف الصراف.

كما فاجأ رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الجميع بعقد قرانه على الفنانة المصرية ياسمين صبري، في الـ 18 من أبريل الماضي حيث كان قد خطبها رسميًا في منتصف مارس الماضي، وأقيم حفل عقد القران في أجواء بسيطة حضرها أفراد الأسرتين وعدد بسيط للغاية من المقربين للعائلتين وسط أجواء احترازية التزامًا بالتباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا.

بالإضافة إلى الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز التي تزوجت من الفنان المصري أحمد العوضي، حيث أعلن الثنائي الزواج رسميًا ولم يتم الآن إقامة حفل زفاف، فيما تزوجت الفنانة غادة عبدالرازق أيضًا من هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسلها "سلطانة المعز" وأعلنت أنها ستقيم حفل زفاف عائليا بعد نهاية شهر رمضان.