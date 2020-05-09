"الأخوة أعداء" يسيطر على دراما رمضان...قتل وسرقة وخيانة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حملت المسلسلات الرمضانية هذا العام شعار "الأخوة أعداء"؛ إذ يتنافس صناع العمل الدرامي على تجسيد المثال الأسوأ للأخوة الطامعين في إرث والدهم المتوفى من ناحية والغيرة والحقد من بعضهم من ناحية أخرى.

وترصد "فوشيا" أبرز أدوار الأخوة الأشرار في الدراما الرمضانية هذا العام:

البرنس

ناقش أزمة الإرث في المجتمع بين الأشقاء، وتدور أحداثه حول أب ترك وصيته لابنه المحبب لنفسه "رضوان" محمد رمضان، عن باقي إخوته الذين كان يعاملون أباهم أسوأ معاملة في حياته وبعد مماته؛ إذ كتب كل ما يملك لولده الذي كان يرعاه حق رعايته وهكذا تبدأ الأحداث المشوّقة وترتفع سخونتها دراميا باجتماع الإخوة على التخلّص من أخيهم ومن زوجته وطفليه.

وبالفعل، يقوم الأشقاء بتدبير حادث سير في أبشع صورة من صور الانتقام غير الإنساني، لتتوفى زوجة وابن رضوان البرنس، ويتفاقم الموضوع لدرجة تلفيق تهمة مخدرات للتخلص من شقيقهم للأبد.

العمل بطولة محمد رمضان وروجينا وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان ومحمد عبد المحسن.

خيانة عهد

تدور قصة خيانة عهد عن مشاعر حقد وجشع بين اثنين من الأشقاء تجاه شقيقتهما "عهد" والتي تؤديها الفنانة يسرا بسبب عقدة من الطفولة ويدفع هذا الحقد الأشقاء للإقدام على أفعال تؤذي شقيقتهما رغم حبها لهما.

وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها "فرح ومروان" اللذين قررا التخلص من ابن شقيقتهما من خلال إدمان المخدرات حيث قاما بالاتفاق مع "شيرين" لجره إلى الإدمان، بل وتتطور الأحداث لتقوم فرح شقيقة عهد بقتل هشام بدم بارد.

المسلسل بطولة يسرا، وحلا شيحا، وخالد سرحان، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونخبة كبيرة من الفنانين.

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ولاد إمبابة

تدور أحداث المسلسل حول راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها الذين يكره بعضهم بعضا ويتمنى بعضهم موت بعض.

ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة فريدة سيف النصر، وأبناؤها سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.

المسلسل من بطولة سمير غانم، وفريدة سيف النصر، وأحمد شيبة، وسعد الصغير، ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرين.

جمع سالم

يناقش المسلسل كره الأخوات لشقيقتهن "مريم" زينة بالتبني، التي تواجه أمورا شتى في حياتها العملية والشخصية، وكيف يتم تدبير المكائد للتخلص منها عبر أشقائها وتتطور الأحداث بشكل كبير وتزداد المشكلات داخل الأسرة في إطار درامي.

مسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة، بجانب كل من دلال عبدالعزيز وريم البارودي ومحمد شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان ‏حداد.