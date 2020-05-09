دينا الشربيني تكشف خيانة زوجها بـ"لعبة النسيان"..ومشهد "الأمومة" يتصدر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبحت الفنانة المصرية دينا الشربيني، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد عرض الحلقة الـ 15 من مسلسلها الجديد "لعبة النسيان".

ولفت أداء دينا في الحلقة، أنظار المتابعين، وتداولوا أكثر من مشهد لها استطاعت من خلاله إيصال مشاعر "رقية" التي تلعب شخصيتها بصورة حقيقية للمشاهدين.

وتلقت دينا الشربيني "رقية" صدمةً مدوية، عندما اكتشفت أن زوجها الذي توفي أحمد صفوت "أمجد" كان متزوجًا عليها من سكرتيرة مكتبه وحدثت مواجهة بينهما قبل فقدانها الذاكرة وتعرضت لانهيار عصبي إثر هذا الموقف.

وجاء ذلك بعدما تعاونت "رقية" مع أحمد داود (عمرو)، لكشف حقيقة السكرتيرة التي تتهرب منها كلما رأتها وسألتها عن طبيعة علاقتهما قبل أن تفقد دينا الذاكرة.

واستعان أحمد داود بصديق ابنه لكي يساعد دينا الشربيني في فتح البريد الإلكتروني للسكرتيرة "زينة"، ليكتشفا سويا تحويلا بنكيا بقيمة 3 ملايين جنيه من شقيق أمجد "نادر"، للسكرتيرة.

Advertisements

ثم رأت رقية على البريد الإلكتروني مجموعة صور لـ"أمجد" مع السكرتيرة وكانت هذه بداية اكتشافها أن زوجها كان يخونها، وتبدأ رحلة البحث عن حقيقة الفيديو الذي شاهدته في الحلقة الأولى، عندما استفاقت من الغيبوبة، والذي قام فيه كل من أمجد وخالد "شقيق أحمد داود التوأم" بقتل بعضهما، بعدما رأى الأول، الثاني، وهو يحتضن دينا الشربيني، وقيام الأخيرة بمحاولة الانتحار بعدما توفي الاثنان.

وانهالت التعليقات الإيجابية على دينا الشربيني من قبل المتابعين الذين أكدوا أنها فنانة موهوبة تستطيع تجسيد مشاعر الخيانة والقهر والظلم ليبدو وجعها كأنه حقيقي 100%.

وتداول كثيرون المشهد الذي حاول محمود قابيل "والد زوجها أمجد" أخذ ابنها يحيى منها بعدما هددت زوجها بالرحيل بعد اكتشافها خيانته وزواجه عليها، إذ وقفت دينا أمامه هو وابنه ورفضت التخلي عن ابنها، مبدية استعدادها لتنفيذ كل ما يطلبانه منها، مقابل أن يسمحا لها بالبقاء مع نجلها وعدم أخذه منها.

يذكر أنَّ مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي للدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وهو من بطولة دينا الشربيني، وأحمد داود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وأسماء أبو اليزيد، وعلي قاسم، ورجاء الجداوي، وأحمد صفوت، والطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

واعتادت دينا على المشاركة في الماراثون الرمضاني، حيث حققت نجاحا ساحقا العام الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي شاركت في بطولته مع كوكبة من الفنانين أبرزهم أحمد داود أيضا، وريهام عبد الغفور وأحمد السعدني.