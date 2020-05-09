ما حقيقة زواج منى فاروق من الفنان الشاب محمد عز؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الفنان المصري الشاب محمد عز ليرد على الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا بشأن زواجه من زميلته الفنانة منى فاروق لينفيها جملة وتفصيلاً.

البداية كانت مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر عز مرتديا بدلة عرس وممسكا بيد منى فاروق وهي ترتدي فستان زفاف في حفل زواج.

كما تم تدوال صورةٍ لحسابٍ يحمل اسم منى فاروق، تضمن صورة الزفاف مع تعليقٍ يقول "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات"، لتنهال عليهما التهاني بالزواج على مواقع التواصل بشكل يبدو أنه تسبب في حدوث بلبلة داخل أسرة عز.

واضطر عز، للخروج بصفحاته بـ"فيس بوك وإنستغرام"، وأكد أنه متزوج ويعيش حياة هادئة مع زوجته وأبنائه، وأن ما أثير شائعة.

وكتب "عز" في منشور له: "إشاعة طبعا.. أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير، وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا.. ملعون أبو السوشيال ميديا، اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس، لمجرد لم شوية فولورز ولايكات.. الصورة المنتشرة، من كواليس مشهد الحلم في مسلسل (الأب الروحى ) الجزء الثاني".

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وأوضح، أن منى لا تمتلك أي صفحات لها على السوشيال ميديا وهذه الصفحة مفبركة، ورد بصور تجمعه مع عائلته "زوجته وأولاده"، وكتب: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات زوجتي وأولادي ربنا يخليكو ليا العمر كله".

يذكر أن عز يشارك في مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

ونشر الفنان محمد عز صورتين له عبر حسابه على موقع إنستغرام، من كواليس مسلسل "الاختيار"، وعلق على الصورة بكتابة: "الاختيار، منسي، خالد سفاح، يا رب كرمك وتوفيقك".

على الجانب الآخر انتهى الفنان محمد عز من تسجيل أغنية جديدة تحت عنوان "رايحين"، من كلمات الشاعر رمضان أبو زيد، ألحان وتوزيع محمد قماح، ومن المقرر طرحها خلال أيام عبر قناة مزيكا على يوتيوب.