محمد عز ينفي شائعة زواجه بمنى فاروق وينتقد "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع بين الفنان محمد عز والفنانة منى فاروق، بفستان الزفاف، على أنها صورة من حفل زواجهما.

ونشر حساب منسوب لمنى فاروق، عبر تويتر، صورة لهما ببدلة وفستان الفرح، وعلق عليها: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وخرج محمد عز، عبر حسابه على تويتر وانستجرام، نافيا صحة هذا الكلام، ومؤكدا أنها مجرد شائعة، وأن صورته مع منى فاروق من الجزء الثاني لمسلسل الأب الروحي.

Advertisements

وكتب، قائلا: "إشاعة طبعا.. أنا متزوج الحمد لله من سنين كتير، وعايش لبيتي وزوجتي وأولادي ربنا يخليهم ليا".

وأضاف: "ملعون أبو السوشيال ميديا، اللي خلت ناس قذرة تستحل حرمات حياة الناس، لمجرد لم شوية فولورز ولايكات.. الصورة المنتشرة، من كواليس مشهد الحلم في مسلسل (الأب الروحي) الجزء الثاني".