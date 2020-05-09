صابرين تهنئ نجلها بعيد ميلاده: روح طلع البطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة صابرين، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بنجلها، بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت صابرين في تعليقها على الصورة "كل سنة وانت أحن وأطيب وأجمل قلب في الدنيا يارب يحميك ويرزقك النجاح وأصدقاء بنقاء قلبك، ويجعل حياتك مشرقة مثل ابتسامتك الجميلة، بس أهم حاجة أوصيك بما انك تميت ال١٦ سنة خلاص اعتمد على نفسك بقى وروح طلع البطاقة يا حلو، البطاقة مسئولية".

جدير بالذكر أن صابرين تشارك في السباق الرمضاني الجاري، بمسلسل "ليالينا 80"، مع الفنانة غادة عادل، الفنان إياد نصار، والفنان خالد الصاوي.