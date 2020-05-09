مصطفى قمر ينشر صورة مركبة مع نجله تيام.. ومحمد رجب يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نشر الفنان مصطفى قمر، صورة تجمعه مع نجله تيام، وهي عبارة عن صورة مركبة تضم نصف وجه كل منهما، وباكتمال الصورة يظهر مدى التشابه الكبير بينهما.

وكتب قمر، على الصورة التي طرحها عبر حسابه على انستجرام، قائلا : "نص تيام ونص أنا".

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وعلق الفنان محمد رجب، على الصورة قائلا : "حبيبي ربنا يخليكوا لبعض".

يذكر أن، تيام مصطفى قمر يشارك في دراما رمضان هذا العام بمسلسل "خيانة عهد"، ويظهر في العمل بدور نجل عبير صبري وخالد سرحان.