تراند اليوم : ياسمين صبري تعلق على فيديو صادم:"وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم"



سادت حالة من الغضب والصدمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، عقب تداول فيديو صادم لفتيات يعذبن قطة صغيرة حتى الموت بشكل بشع.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو مطالبين بالقبض على الفتيات ومحاكمتهن، فيما قررت الفنانة المصرية ياسمين صبري الدخول على خط الأزمة والتعليق على الواقعة التي أثارت غضب الجميع.

ونشرت ياسمين صبري صورة لقطتيها، مع صورة أخرى لقطة نائمة تم تركيب أجنحة لها عبر خاصية الفوتوشوب كدليل على أنها عند ربها، كما نشرت آية من القرآن الكريم وهي :"وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ".

يذكر أن ياسمين تطل في رمضان الحالي من خلال بطولة مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وبطولة أيضاً أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة وتميم عبده.

— Yasmine Sabri (@yasminesabri)