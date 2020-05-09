ماذا قال هاني رمزي عن مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل المصري ​هاني رمزي​ على مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري ​محمد رمضان​ ويعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وأشاد رمزي بقصة العمل وأداء رمضان، قائلاً إنه يقدم أحلى دور في مسيرته، يمثل بشكل هادئ وانفعالاته في محلها، مبديا إعجابه الكبير به في المسلسل.

وخلال لقاء له في برنامج "القاهرة اليوم" بارك هاني رمزي لكل المشاركين في العمل، ووجه تحيه خاصة للمخرج محمد سامي الذي يرى بصمته واضحة في الإخراج والسيناريو، مشيرا إلى أنه كتب سيناريو رائعا.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.



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