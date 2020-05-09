خاص الفن – مديحة كنيفاتي متمردة وجريئة وعلى علاقة برجلين

ميرنا وليد - بيروت - تستكمل الممثلة السورية ​مديحة كنيفاتي​ تصوير مشاهدها في مسلسل "​بورتريه​" الذي يصور حالياً في دمشق بعدما توقف لأكثر من شهر بسبب انتشار وباء كورونا، وهو من تأليف تليد الخطيب وإخراج باسم السلكا.

وكشفت لموقع "الفن" أنها تؤدي شخصية "رندة" وهي فتاة تهرب من الضيعة إلى المدينة لأن لديها طموحاً بأن تصبح في وضع أفضل، خاصة أنها بنت متمردة وجريئة.

وأضافت: في المدينة تبدأ الأحداث بالتصاعد، فتعمل مذيعة في التلفزيون، وتشكل علاقة مع أحد الرجال الذي يدعمها ويسبب لها المشاكل في الوقت نفسه، علماً أنها على علاقة مع رجل آخر تحبه اسمه "إياد" وهو فنان تشكيلي، الأمر الذي يسبب مشاكل بين الشخصين.

ويشار إلى أن مديحة كنيفاتي تطل خلال شهر رمضان عبر مسلسل "أحلى أيام" بشخصية "مقبولة".

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