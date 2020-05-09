فيروس كورونا يودي بحياة الساحر العالمي روي هورن

ميرنا وليد - بيروت - رحل ​روي هورن​وهو أحد فردي الثنائي السحري الشهير سيغفريد وروي، عن عمر ناهز 75 عاما بعد إصابته ب​فيروس كورونا​.

وكان قد أعلن الراحل في 28 نيسان/ أعلن هورن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وصرح إنه "يستجيب بشكل جيد للعلاج".

​سيغفريد فيشباخر​ أورد في بيان :"لقد فقد العالم اليوم أحد عظماء السحر، وفقدت أنا أعز أصدقائي.. ومنذ اللحظة التي تقابلنا فيها، كنت أعرف أنني وروي، سنغير العالم معًا".

كما أورد:"لقد كان روي مقاتلا طوال حياته وخاصة في أيامه الأخيرة، ومن كل قلبي أقدر الفريق الطبي من الأطباء والممرضات والعاملين في مستشفى ماونتن فيو في لاس فيغاس، في معركتهم البطولية ضد هذا الفيروس الخبيث".

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