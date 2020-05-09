مفاجأة مدوية..الكشف عن إبن أحمد أبو هشيمة وهذا عمره-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد تصدر رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ عناوين الأخبار وإهتمام الجمهور بسبب زواجه من الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، وبالبحث والتدقيق في حياته الشخصية، مفاجأة مدوية تمّ تداولها بكثرة خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي مقطع فيديو يظهر فيه إبن أبو هشيمة الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، وذلك بحسب ما تمّ تداوله.

وظهر عمر خلال لقاء له من إحدى المباريات، ويتضح من خلال الفيديو أنه يلعب للنادي الأهلي وهو من مواليد عام 2000، ليشكل حالة من البلبلة بين عدد من الجمهور لاعتقادهم أن أحمد أبو هشية لم يتزوج قبل ارتباطه بالفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ وانفصاله عنها في وقت سابق.

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