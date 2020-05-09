ميرنا وليد - بيروت - أطلت ​الملكة إليزابيث الثانية​ ملكة بريطانيا يوم الجمعة في رسالة تلفزيونية في عيد أوروبا لتحيي من ماتوا في الحرب العالمية الثانية في ذكرى مرور 75 عاما على النصر.

الملكة البالغة من العمر 94 عاماً، عبرت عن فخرها بالطريقة التي يتصدى بها البريطانيون لجائحة فيروس كورونا.

وقالت الملكة:"اليوم قد يبدو الأمر صعبا إذ لا نستطيع الاحتفال بهذه الذكرى الخاصة كما نريد، عوضا عن ذلك نتذكر تضحيات الموتى من داخل بيوتنا ومن على أعتابنا. لكن شوارعنا ليست خالية. إنها مليئة بالحب والحرص الذي يكنه كل منا للآخر".

وختمت الملكة رسالتها بالقول :"لا تستسلموا أبدا.. لا تيأسوا أبدا. هذه هي رسالة عيد نصر أوروبا".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث الثانية فخورة بالبريطانيين وتقول :لا تستسلموا أبدا..لا تيأسوا أبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.